Генпрокуратура прокомментировала информацию об убийстве матери врача

Генпрокуратура прокомментировала информацию об убийстве матери врача-терапевта Айсель Аскеровой.

Генпрокуратура прокомментировала информацию об убийстве матери врача-терапевта Айсель Аскеровой.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос Report, в настоящее время в Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование по факту смерти Гисмет Аскеровой 1965 года рождения.

"С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются другие необходимые процессуальные действия. В зависимости от результатов расследования будет обеспечено принятие законного решения", - говорится в сообщении.

Отметим, что врач-терапевт Айсель Аскерова поделилась в социальной сети публикацией о том, что ее мать Гисмет Аскерова была убита с целью ограбления.