О нас

Генпрокуратура прокомментировала информацию об убийстве матери врача

Генпрокуратура прокомментировала информацию об убийстве матери врача Генпрокуратура прокомментировала информацию об убийстве матери врача-терапевта Айсель Аскеровой.
Происшествия
6 июня 2022 г. 18:39
Генпрокуратура прокомментировала информацию об убийстве матери врача

Генпрокуратура прокомментировала информацию об убийстве матери врача-терапевта Айсель Аскеровой.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос Report, в настоящее время в Лянкяранской районной прокуратуре проводится расследование по факту смерти Гисмет Аскеровой 1965 года рождения.

"С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются другие необходимые процессуальные действия. В зависимости от результатов расследования будет обеспечено принятие законного решения", - говорится в сообщении.

Отметим, что врач-терапевт Айсель Аскерова поделилась в социальной сети публикацией о том, что ее мать Гисмет Аскерова была убита с целью ограбления.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq həkimin anasının qətlə yetirildiyi iddiasına münasibət bildirib

Экслюзивные новости

В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi