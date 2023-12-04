Генпрокуратура прокомментировала инцидент с гибелью двух военнослужащих в Сальяне

В Сальянской районной прокуратуре проводится расследование по факту смерти двух азербайджанских военнослужащих от отравления угарным газом.

Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала инцидент с гибелью двух военнослужащих в результате отравления угарным газом в Сальяне.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос Report, дело расследуется в Сальянской районной прокуратуре.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из четырехэтажных жилых домов в жилом массиве "ПМК-23" в городе Сальяне. Арендовавшие здесь квартиру военнослужащие, житель Нефтчалинского района Агамамедов Уруфат Орудж оглу (1995 г.р.) и житель Сабирабадского района Алекберзаде Давуд Габиль оглу (1998 г.р.) умерли от отравления угарным газом.

Оба военнослужащих проходили сверхсрочную действительную военную службу в N-ской воинской части на территории Сальянского района.

Тела военнослужащих переданы по назначению после экспертизы.