Генпрокуратура проинформировала МККК о Башлыбельской трагедии

28 апреля первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем руководителя азербайджанского представительства Международного комитета Красного креста госпожой Беатой Скварска-Зонхен.

28 апреля первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем руководителя азербайджанского представительства Международного комитета Красного креста госпожой Беатой Скварска-Зонхен.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, поприветствовав гостей, первый заместитель генерального прокурора рассказал об успешно развивающемся взаимодействии между Международным комитетом Красного креста и нашей страной.

Была представлена информация о военной агрессии Армении против Азербайджана, начиная с 90-х годов прошлого века, а также о преступлениях против человечности, совершенных в отношении наших граждан.

Затем представители МККК были проинформированы о возбужденном Генеральной прокуратурой Азербайджана уголовном деле по факту установления мест захоронения тел гражданских лиц, зверски убитых Вооруженными силами Армении в апреле 1993 года в селе Башлыбель Кельбаджарского района.

Выразив благодарность за теплый прием, госпожа Беата Скварска-Зонхен отметила, что отношения МККК с Азербайджаном развиваются на высоком уровне и успешно. Подчеркнув, что поиск пропавших без вести в результате военного конфликта является общей целью, представитель МККК отметила, что проводится интенсивная работа в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.