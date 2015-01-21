Генпрокуратура: Продолжаются мероприятия по задержанию Эльшада Абдуллаева

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в связи с правонарушениями, допущенными бывшим ректором Азербайджанского международного университета (АМУ) Эльшадом Абдуллаевым и другими должностными лицами вуза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе следствия 25 июня 2014 года было принято решение о привлечении Э.Абдуллаева к следствию в качестве лица, обвиняемого по ст. 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки), 311.3.2, 311.3.3 и 29, 312.2 (взяточничество) УК, основываясь на подозрения о нанесении им ущерба охраняемым законом интересам государства и правам и законным интересам физических лиц путем получения взятки от различных лиц в размере 370 586 манатов. Деньги Э.Абдуллаев получил, вступив в сговор с группой лиц, злоупотребив должностными полномочиями.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на расследование вопросов, связанных с незаконным переводом студентов на различные факультеты АМУ, выдачей им дипломов об окончании вуза и пр.

В следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры также продолжаются следственно-оперативные действия по уголовному делу, возбужденному по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК по поводу фактов о нарушении требований закона Азербайджанской Республики "О трансплантации человеческих органов или тканей". Так, злоупотребив должностными полномочиями, Э.Абдуллаев, вступив в сговор с гражданином Израиля, и при отсутствии соответствующей лицензии разрешал должностным лицам действующего при вузе Медицинского центра покупать у доноров почки и за крупные наличные проводить операции по трансплантации органов.

Сотрудники Медицинского центра, участвующий на операции медицинский персонал были допрошены в качестве свидетелей, была назначена технико-криминалистическая экспертиза документов, судмедэкспертиза и судмедэкспертиза почерка.

Собрав достаточное количество доказательств, 20 августа 2013 года было принято решение о привлечении Э.Абдуллаева к следствию по подозрению в ст. 137.3 (купля-продажа человеческих органов или тканей) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В отношении бежавшего от следствия и скрывающегося за рубежом Э.Абдуллаева избрана мера пресечения в виде ареста и он объявлен в международный розыск.