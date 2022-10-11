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Генпрокуратура: Продолжается следствие по трем уголовным делам в связи с гянджинским террором

Генпрокуратура: Продолжается следствие по трем уголовным делам в связи с гянджинским террором Продолжается следствие по 3 уголовным делам в связи с терактами, совершенными в Гяндже во время Отечественной войны.
Происшествия
11 октября 2022 г. 11:08
Генпрокуратура: Продолжается следствие по трем уголовным делам в связи с гянджинским террором

Продолжается следствие по 3 уголовным делам в связи с терактами, совершенными в Гяндже во время Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что ракетный обстрел вооруженными силами Армении в ходе 44-дневной Отечественной войны нескольких крупных городов, в том числе Гянджи - второго по величине города Азербайджана с более чем полумиллионным населением и многочисленными историческими и культурными памятниками, является составной частью агрессивной политики, продолжающейся с 1988 года.

"В результате ракетных и артиллерийских обстрелов Гянджи, находившейся вне зоны боевых действий, 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года погибли 26 человек, среди которых 10 женщин и 6 малолетних детей, 175 человек, в том числе 57 женщин и 32 ребенка получили ранения, нанесен крупный ущерб расположенным в городе объектам инфраструктуры и транспортным средствам.

В связи с ракетными ударами по городу Гяндже в Генпрокуратуре Азербайджана заведено три уголовных дела, следствие по которым продолжается, принимаются меры для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законами нашей страны", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Gəncə terroru ilə əlaqədar 3 cinayət işinin istintaqı davam etdirilir"

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