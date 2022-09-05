Генпрокуратура предъявила обвинения генералу Бекиру Оруджеву

Генеральная прокуратура назвала статьи, по которым предъявлено обвинение исполняющему обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны Азербайджа

Генеральная прокуратура назвала статьи, по которым предъявлено обвинение исполняющему обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу Министерства обороны Азербайджана генерал-майору Бекиру Оруджеву.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в применении пыток Оруджевым к отдельным военнослужащим, незаконном лишении их свободы и других преступных деяниях.

Оруджев Бекир Ширин оглу и Ахмедов Рамиль Башир оглу обвиняются по статьям 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 145.3 (Незаконное лишение свободы), 293.3 (Пытка, не считающееся пыткой жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание), 341.2.2 (Превышение должностных полномочий) и 341.2.3 (Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) УК АР.

Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста с привлечением в качестве обвиняемых по уголовному делу.