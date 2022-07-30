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Генпрокуратура предупредила журналистов и пользователей соцсетей

Генпрокуратура предупредила журналистов и пользователей соцсетей Распространение непроверенной информации, не уточненной с государственными органами, недопустимо и влечет за собой предусмотренную законодательством ответственность.
Происшествия
30 июля 2022 г. 14:34
Генпрокуратура предупредила журналистов и пользователей соцсетей

Распространение непроверенной информации, не уточненной с государственными органами, недопустимо и влечет за собой предусмотренную законодательством ответственность.

Как передает Report, об этом говорится в обращении Генпрокуратуры Азербайджана к субъектам СМИ и пользователям социальных сетей.

"Для предотвращения случаев, направленных на нарушение общественно-политической стабильности, прав и свобод человека и гражданина, в Генпрокуратуру приглашены соответствующие лица, в отношении которых приняты меры прокурорского реагирования.

Так, Сахавету Мамедову, Ровшану Мамедову, Зульфугару Алескерову, Эльгюну Рагимову, Физули Гахраманы, Зейналу Бахшиеву и Руслану Иззетли в соответствии со статьей 22 закона "О прокуратуре" было сделано предупреждение о недопустимости подобных негативных явлений в будущем.

В ходе проведенных мониторингов было установлено, что при публикации ими информации в СМИ в ряде случаев не соблюдались требования статьи 14.1.11 закона "О медиа", то есть нарушалось требование беспристрастного и объективного представления фактов и событий, недопущения односторонности", - говорится в обращении Генпрокуратуры.

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