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Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей

Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей "В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях распространяются недостоверные видео, фотографии и другая информация, якобы отражающая передвижение и дислокацию различной техники, принадлежащей Азербайджанской армии".
Происшествия
13 марта 2022 г. 14:09
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей

"В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях распространяются недостоверные видео, фотографии и другая информация, якобы отражающая передвижение и дислокацию различной техники, принадлежащей Азербайджанской армии".

Об этом Report заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Распространение без уточнения с госучреждениями такой непроверенной информации, аудиозаписей, фото и видео с целью создания искусственного ажиотажа недопустимо и влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики предупреждает СМИ и пользователей социальных сетей, что в отношении лиц, совершивших эти негативные действия, будут приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq media subyektləri və sosial şəbəkə istifadəçilərinə xəbərdarlıq edib

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