Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей

"В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях распространяются недостоверные видео, фотографии и другая информация, якобы отражающая передвижение и дислокацию различной техники, принадлежащей Азербайджанской армии".

"В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях распространяются недостоверные видео, фотографии и другая информация, якобы отражающая передвижение и дислокацию различной техники, принадлежащей Азербайджанской армии".

Об этом Report заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Распространение без уточнения с госучреждениями такой непроверенной информации, аудиозаписей, фото и видео с целью создания искусственного ажиотажа недопустимо и влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики предупреждает СМИ и пользователей социальных сетей, что в отношении лиц, совершивших эти негативные действия, будут приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.