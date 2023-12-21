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Генпрокуратура предупредила местные органы ИВ в связи с экологическими правонарушениями

Генпрокуратура предупредила местные органы ИВ в связи с экологическими правонарушениями Генеральная прокуратура направила ряду местных органов исполнительной власти и самоуправления официальные предупреждения в связи с правонарушениями в области охраны зеленых насаждений.
Происшествия
21 декабря 2023 г. 15:35
Генпрокуратура предупредила местные органы ИВ в связи с экологическими правонарушениями

Генеральная прокуратура направила ряду местных органов исполнительной власти и самоуправления официальные предупреждения в связи с правонарушениями в области охраны зеленых насаждений.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре.

"По итогам расследований, проведенных в управлении Генпрокуратуры по делам, не связанным с уголовным преследованием, и анализа экологических нарушений, проведенного совместно с Госслужбой экологической безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов, было установлено, что деятельность местных органов исполнительной власти и самоуправления в области учета и регистрации зеленых насаждений, а также формирования и ведения соответствующего реестра не организована ненадлежащим образом", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что в ряде случаев данные органы не предоставляли Минэкологии информацию о результатах проведенного ими учета и мониторинга зеленых насаждений для дальнейшего ведения кадастра, тем самым создавали условия для различных экологических правонарушений.

В этой связи Генпрокуратура направила официальные предупреждения ряду местных органов исполнительной власти и самоуправления и призвала пресекать подобные правонарушения, говорится в заявлении.

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