Генпрокуратура: После прекращения огня погибли 5 военнослужащих, 9 гражданских лиц

С 10 ноября 2020 года и по сей день 5 военнослужащих, 9 гражданских лиц погибли в результате подрыва на минах на освобожденных от оккупации территориях

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию.

В информации, поступившей в Report из пресс-службы структуры, говорится:

"С сожалением сообщаем, что несмотря на неоднократные предупреждения, на освобожденных от оккупации территориях все еще происходят факты подрыва на мине лиц, что приводит к их смерти или тяжелым телесным повреждениям.

С 10 ноября 2020 года и по сей день 5 военнослужащих, 9 гражданских лиц погибли в результате подрыва на минах на освобожденных от оккупации территориях, 52 военнослужащих и 8 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести.

До тех пор, пока на освобожденных территориях не будут завершены работы по очистке от мин, в отношении совершающих незаконные поездки на эти территории будут приниматься самые серьезные меры, предусмотренные законодательством.

С учетом щепетильности и важности данного вопроса пресс-служба Генпрокуратуры подготовила очередной просветительский видеоролик.

Видеоролик можно посмотреть на страницах Генпрокуратуры в социальных сетях".