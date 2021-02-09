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Генпрокуратура: После прекращения огня погибли 5 военнослужащих, 9 гражданских лиц

Генпрокуратура: После прекращения огня погибли 5 военнослужащих, 9 гражданских лиц С 10 ноября 2020 года и по сей день 5 военнослужащих, 9 гражданских лиц погибли в результате подрыва на минах на освобожденных от оккупации территориях
Происшествия
9 февраля 2021 г. 11:20
Генпрокуратура: После прекращения огня погибли 5 военнослужащих, 9 гражданских лиц
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Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию.

В информации, поступившей в Report из пресс-службы структуры, говорится:

"С сожалением сообщаем, что несмотря на неоднократные предупреждения, на освобожденных от оккупации территориях все еще происходят факты подрыва на мине лиц, что приводит к их смерти или тяжелым телесным повреждениям.

С 10 ноября 2020 года и по сей день 5 военнослужащих, 9 гражданских лиц погибли в результате подрыва на минах на освобожденных от оккупации территориях, 52 военнослужащих и 8 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести.

До тех пор, пока на освобожденных территориях не будут завершены работы по очистке от мин, в отношении совершающих незаконные поездки на эти территории будут приниматься самые серьезные меры, предусмотренные законодательством.

С учетом щепетильности и важности данного вопроса пресс-служба Генпрокуратуры подготовила очередной просветительский видеоролик.

Видеоролик можно посмотреть на страницах Генпрокуратуры в социальных сетях".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Atəşkəsdən sonra 5 hərbi qulluqçu, 9 mülki şəxs həlak olub

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