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Генпрокуратура: По "Тертерскому делу" выявлено 405 потерпевших

Генпрокуратура: По "Тертерскому делу" выявлено 405 потерпевших В связи с "Тертерским делом" на сегодняшний день выявлено 405 потерпевших.
Происшествия
5 сентября 2022 г. 11:35
Генпрокуратура: По Тертерскому делу выявлено 405 потерпевших

В связи с "Тертерским делом" на сегодняшний день выявлено 405 потерпевших.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что за истекший период было выявлено и признано потерпевшими 288 лиц, подвергшихся пыткам и другим незаконным действиям, взяты их показания, обеспечена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе предварительного расследования по фактам пыток на данный момент выявлено в общей сложности 405 потерпевших.

“В связи с расследованием фактов государственной измены в мае-июне 2017 года, лиц, подвергшихся пыткам, физическому или психическому воздействию, другим правонарушениям, но не признанных потерпевшими, просим для дачи показаний обращаться в Генпрокуратуру через колл центр ”961", телефон 012-361-16-47, электронную почту [email protected], а также страницы прокуратуры в социальных сетях (instagram, facebook, telegram, twitter) ", - подчеркивается в сообщении Генеральной прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Tərtər işi" ilə bağlı indiyədək 405 zərərçəkmiş şəxs müəyyən edilib

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