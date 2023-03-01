Генпрокуратура: По "Тертерскому делу" признаны потерпевшими 452 человека

В некоторых социальных медиа распространилась не соответствующая действительности информация о "Тертерском деле".

В некоторых социальных медиа распространилась не соответствующая действительности информация о "Тертерском деле".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

"В распространенной информации 700 человек упоминаются потерпевшими по трем делам, в действительности же потерпевшими признаны 452 человека по двум уголовным делам в связи с данными событиями. Предварительное следствие по делу девяти обвиняемых завершено и направлено на рассмотрение в соответствующие суды. Уголовное преследование в отношении других лиц, привлеченных в качестве обвиняемых, продолжается. Вновь призываем представителей СМИ и пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию без согласования с государственными органами", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.