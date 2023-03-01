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Генпрокуратура: По "Тертерскому делу" признаны потерпевшими 452 человека

Генпрокуратура: По "Тертерскому делу" признаны потерпевшими 452 человека В некоторых социальных медиа распространилась не соответствующая действительности информация о "Тертерском деле".
Происшествия
1 марта 2023 г. 16:27
Генпрокуратура: По Тертерскому делу признаны потерпевшими 452 человека

В некоторых социальных медиа распространилась не соответствующая действительности информация о "Тертерском деле".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

"В распространенной информации 700 человек упоминаются потерпевшими по трем делам, в действительности же потерпевшими признаны 452 человека по двум уголовным делам в связи с данными событиями. Предварительное следствие по делу девяти обвиняемых завершено и направлено на рассмотрение в соответствующие суды. Уголовное преследование в отношении других лиц, привлеченных в качестве обвиняемых, продолжается. Вновь призываем представителей СМИ и пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию без согласования с государственными органами", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке “Tərtər işi” ilə bağlı zərərçəkənlərin sayı açıqlanıb

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