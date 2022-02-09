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Генпрокуратура отменила решение о прекращении "Тертерского дела"

Генпрокуратура отменила решение о прекращении "Тертерского дела" Генеральный прокурор отменил решение о прекращении "Тертерского дела", которое было прекращено без уважительных причин.
Происшествия
9 февраля 2022 г. 12:50
Генпрокуратура отменила решение о прекращении Тертерского дела

Генеральный прокурор отменил решение о прекращении "Тертерского дела", которое было прекращено без уважительных причин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Решение от 19 декабря 2017 года о прекращении уголовного преследования в отношении Гулиева Эльчина Матлаб оглы по обвинению в государственной измене без уважительных причин в связи с его смертью было отменено Генеральным прокурором по причине незаконности и необоснованности.

"При полном, всестороннем и объективном расследовании всех обстоятельств, связанных с ним, будет обеспечено принятие окончательного решения", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror "Tərtər işi" ilə bağlı qərarlardan birini qanunsuz olduğuna görə ləğv edib

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