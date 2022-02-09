Генпрокуратура отменила решение о прекращении "Тертерского дела"

Генеральный прокурор отменил решение о прекращении "Тертерского дела", которое было прекращено без уважительных причин.

Генеральный прокурор отменил решение о прекращении "Тертерского дела", которое было прекращено без уважительных причин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Решение от 19 декабря 2017 года о прекращении уголовного преследования в отношении Гулиева Эльчина Матлаб оглы по обвинению в государственной измене без уважительных причин в связи с его смертью было отменено Генеральным прокурором по причине незаконности и необоснованности.

"При полном, всестороннем и объективном расследовании всех обстоятельств, связанных с ним, будет обеспечено принятие окончательного решения", - отмечается в сообщении.