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Генпрокуратура: От силы удара о землю из вертолета выбросило четырех военных

Генпрокуратура: От силы удара о землю из вертолета выбросило четырех военных На основании данных, зафиксированных по многочисленным параметрам во время управления вертолетом, заключения специалистов Министерства обороны, Государственной пограничной службы, компании ASG Helicopter Services, а также собранных доказательств, подтверж
Происшествия
20 декабря 2021 г. 12:33
Генпрокуратура: От силы удара о землю из вертолета выбросило четырех военных

На основании данных, зафиксированных по многочисленным параметрам во время управления вертолетом, заключения специалистов Министерства обороны, Государственной пограничной службы, компании ASG Helicopter Services, а также собранных доказательств, подтверждающих указанные в заключении обстоятельства, на текущем этапе расследования установлено, что грубые ошибки, допущенные пилотами в нарушение правил эксплуатации вертолета без учета направления и скорости ветра при посадке, стали причиной крушения вертолета.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном предварительным результатам расследования уголовного дела по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат", заявил первый заместитель генерального прокурора Азербайджана, государственный советник юстиции 3-го класса Эльчин Мамедов.

"Согласно первичной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти погибших в результате крушения вертолета стал травматический шок вследствие полученных телесных повреждений различной степени тяжести.

В результате сильного удара о землю отбросило левую дверь и лобовое стекло вертолета, четверых человек выбросило из борта, двое из них погибли на месте от полученных тяжелых травм, двое других остались в живых, они получили менее тяжкие телесные повреждения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается", - сказал Э.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Helikopter qəzası zamanı iki sərhədçinin necə sağ qaldığı məlum olub

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