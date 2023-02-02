Генпрокуратура опровергла информацию об аресте экс-прокурора Нахчывана

Генеральная прокуратура опровергла информацию об аресте бывшего прокурора Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Генеральная прокуратура опровергла информацию об аресте бывшего прокурора Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, некоторые медиа-структуры распространили не соответствующую действительности информацию о якобы аресте бывшего прокурора Нахчыванской АР Сабухи Шахвердиева.

"Мы опровергаем эту информацию. Вновь доводим до сведения медиа-структур и пользователей соцсетей, что распространение непроверенной информации, направленной на введение общественности в заблуждение, запрещено законодательством", - говорится в информации Генпрокуратуры.