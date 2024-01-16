Генпрокуратура опровергла информацию о гибели 16 человек при взрыве в цехе в Баку

В соцсетях и некоторых СМИ распространяется не соответствующая действительности информация о гибели якобы 16 человек в результате взрыва в мебельном цехе, расположенном неподалеку от улицы А.Кунанбаева Бинагадинского района столицы.

В соцсетях и некоторых СМИ распространяется не соответствующая действительности информация о гибели якобы 16 человек в результате взрыва в мебельном цехе, расположенном неподалеку от улицы А.Кунанбаева Бинагадинского района столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура еще раз призывает всех воздерживаться от распространения искаженной информации, которая может вызвать замешательство среди общественности.

Согласно официальной информации, в результате поисково-спасательных мероприятий спасатели обнаружили тела 9 человек и передали их по назначению.

Пресс-служба Генпрокуратуры просит не распространять не подтвержденную официальными структурами недействительную и предвзятую информацию, и доводит до внимания, что в отношении представителей СМИ, распространяющих такую информацию, будут приняты серьезные меры.