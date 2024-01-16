Генпрокуратура опровергла информацию о гибели 16 человек при взрыве в цехе в Баку

В соцсетях и некоторых СМИ распространяется не соответствующая действительности информация о гибели якобы 16 человек в результате взрыва в мебельном цехе, расположенном неподалеку от улицы А.Кунанбаева Бинагадинского района столицы.
Об этом
Генеральная прокуратура еще раз призывает всех воздерживаться от распространения искаженной информации, которая может вызвать замешательство среди общественности.
Согласно официальной информации, в результате поисково-спасательных мероприятий спасатели обнаружили тела 9 человек и передали их по назначению.
Пресс-служба Генпрокуратуры просит не распространять не подтвержденную официальными структурами недействительную и предвзятую информацию, и доводит до внимания, что в отношении представителей СМИ, распространяющих такую информацию, будут приняты серьезные меры.