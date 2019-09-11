Генпрокуратура опровергла, что жителя Гянджи забили до смерти 22 человека

"Распространенная в некоторых средствах массовой информации и в социальных сетях информация о том, что жителя Гянджи Али Алиева забили до смерти 22 человека, не соответствует действительности".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, ночью 15 апреля 2015 года житель Гянджи Али Алиев, угрожая ножом, похитил со двора свою соседку Сону Гахрамани, 3 дня удерживал ее, совершал над ней насильственные действия сексуального характера, снимая все происходящее на камеру мобильного телефона: "18 апреля 2015 года брат Соны Гахрамани Ягуб Гахрамани и дядя Али Гахрамани на территории города Гянджа в целях мести убили Али Алиева".

"Согласно приговору Гянджинского суда по тяжким преступлениям от 26 февраля 2016 года Я.Гахрамани был приговорен к 17 годам и 6 месяцам, А.Гахрамани к 17 годам лишения свободы" - отмечается в сообщении.