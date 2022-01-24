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Генпрокуратура опротестовала приговор в отношении двоюродного брата Эльдара Махмудова

Генпрокуратура опротестовала приговор в отношении двоюродного брата Эльдара Махмудова Генеральная прокуратура подала апелляционный протест на приговор в отношении Вугара Махмудова, двоюродного брата бывшего министра упраздненного министерства национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова.
Происшествия
24 января 2022 г. 17:33
Генпрокуратура опротестовала приговор в отношении двоюродного брата Эльдара Махмудова
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Генеральная прокуратура подала апелляционный протест на приговор в отношении Вугара Махмудова, двоюродного брата бывшего министра упраздненного министерства национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова.

Как сообщает Report, гособвинение направило соответствующее обращение в Бакинский апелляционный суд.

Генеральная прокуратура недовольна приговором суда первой инстанции в части имущества.

По информации, срок подачи апелляционного протеста истек. Прокуратура же обратилась в Бакинский военный суд для восстановления срока. Суд в свою очередь удовлетворил ходатайство.

Заседание по апелляционному протесту в Бакинском апелляционном суде назначено на 3 февраля.

Апелляционный протест передан в производство судьи Эльмара Рагимова.

Отметим, что двоюродный брат бывшего министра упраздненного МНБ В.Махмудов был арестован в начале ноября 2017 года.

Он занимал должность замначальника отдела Антитеррористического центра упраздненного МНБ, а также помощника бывшего министра Эльдара Махмудова. Полковник-лейтенанту В.Махмудову предъявлены обвинения по статьям 179.3.1, 179.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2 и 341.2.1 УК АР.

Решением Бакинского военного суда он был приговорен к 2 годам лишения свободы. В.Махмудов был освобожден из зала суда за отбытие наказания в период следствия.

В приговоре также отмечалось, что конфисковано имущество, принадлежащее осужденному.

Недовольный приговором суда В.Махмудов подал апелляцию. Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Затем он обратился с кассационной жалобой в Верховный суд, который частично удовлетворил жалобу В.Махмудова в части имущества.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq Eldar Mahmudovun əmisi oğlu ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib

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