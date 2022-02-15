Генпрокуратура обжаловала оправдательный приговор жителю Барды

Генпрокуратура подала апелляционный протест в отношении лица, получившего оправдание.

Генпрокуратура подала апелляционный протест в отношении лица, получившего оправдание.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Оправдан житель Бардинского района, обвиняемый по статье 152.1 (вступление в половой акт с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, или совершение иных действий сексуального характера) УК АР.

На основании несоответствия данного решения фактическим обстоятельствам дела и с целью вынесения нового обвинительного приговора 15 февраля Генпрокуратура подала протест в Гянджинский апелляционный суд.