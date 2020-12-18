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Генпрокуратура: Объявленные в межрозыск лица экстрадированы в Азербайджан

Генпрокуратура: Объявленные в межрозыск лица экстрадированы в Азербайджан Указанные лица были объявлены в международный розыск
Происшествия
18 декабря 2020 г. 13:31
Генпрокуратура: Объявленные в межрозыск лица экстрадированы в Азербайджан

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики согласно требованиям национального законодательства и международных договоров, участником которых мы являемся, в том числе, Минской конвенции "О правовой помощи, правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" в рамках двусторонних отношений с Генеральной прокуратурой Российской Федерации отправила запросы о взаимной экстрадиции привлеченных к уголовной ответственности лиц на территории обеих стран.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, выявлены основательные подозрения в том, что обвиняемый по уголовному делу, рассматриваемому в Гянджинской военной прокуратуре Тагиев Урфан Бархудар оглу 23 сентября 2018 года в 12.00 самовольно покинул Н-скую воинскую часть Министерства обороны, расположенную на территории Дашкесанского района, дезертировал, не явившись на место службы. Также, обвиняемый по уголовному делу, которое рассматривается в Насиминском районном суде, Агаев Агададаш Валех оглу, 1 января 2018 года, присвоив чужое имущество, сбежал с места происшествия.

Кроме того, выявлены основательные подозрения относительно гражданина Российской Федерации, обвиняемого по уголовному делу, которое рассматривается в Свердловском районном суде города Иркутск Тагиева Мунакифа Рагуб оглу, который в ходе конфликта в мае 2014 года на почве личного конфликта нанес ножевые ранения Бурковой Наталье Владимировне, с которой состоял в неофициальных отношениях, в результате которых ей были нанесены тяжелые телесные повреждения, угрожающие жизни.

Указанные лица были объявлены в международный розыск.

На основании обеспечения взаимных запросов Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратуры Российской Федерации Урфан Тагиев и Агададаш Агаев в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции были экстрадированы в нашу страну, а Мунакиф Тагиев был экстрадирован в Российскую Федерацию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fərariliyə görə axtarışa verilən şəxs Rusiyadan ekstradisiya olunub

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