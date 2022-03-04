Генпрокуратура обратилась в Конституционный суд

Конституционный суд рассмотрит запрос Генеральной прокуратуры.

Конституционный суд рассмотрит запрос Генеральной прокуратуры.

Как сообщает Report, постановление об этом было принято на заседании палаты Конституционного суда.

Генеральная прокуратура просит истолковать статью 87.1 Уголовно-процессуального кодекса.

Запрос будет рассмотрен по существу на заседании Пленума Конституционного суда, назначенного на 4 апреля.

Статья 87.1 Уголовно-процессуального кодекса гласит: "Потерпевшим признается физическое лицо, в отношении которого имеется достаточно оснований на причинение ему морального, физического или материального ущерба деянием, предусмотренным уголовным законом".