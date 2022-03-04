Генпрокуратура обратилась в Конституционный суд

Конституционный суд рассмотрит запрос Генеральной прокуратуры.
Как сообщает Report, постановление об этом было принято на заседании палаты Конституционного суда.
Генеральная прокуратура просит истолковать статью 87.1 Уголовно-процессуального кодекса.
Запрос будет рассмотрен по существу на заседании Пленума Конституционного суда, назначенного на 4 апреля.
Статья 87.1 Уголовно-процессуального кодекса гласит: "Потерпевшим признается физическое лицо, в отношении которого имеется достаточно оснований на причинение ему морального, физического или материального ущерба деянием, предусмотренным уголовным законом".