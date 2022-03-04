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Генпрокуратура обратилась в Конституционный суд

Генпрокуратура обратилась в Конституционный суд Конституционный суд рассмотрит запрос Генеральной прокуратуры.
Происшествия
4 марта 2022 г. 16:10
Генпрокуратура обратилась в Конституционный суд

Конституционный суд рассмотрит запрос Генеральной прокуратуры.

Как сообщает Report, постановление об этом было принято на заседании палаты Конституционного суда.

Генеральная прокуратура просит истолковать статью 87.1 Уголовно-процессуального кодекса.

Запрос будет рассмотрен по существу на заседании Пленума Конституционного суда, назначенного на 4 апреля.

Статья 87.1 Уголовно-процессуального кодекса гласит: "Потерпевшим признается физическое лицо, в отношении которого имеется достаточно оснований на причинение ему морального, физического или материального ущерба деянием, предусмотренным уголовным законом".

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