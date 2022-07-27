О нас

Генпрокуратура обратилась к желающим купить билеты в Шушу

Генпрокуратура обратилась к желающим купить билеты в Шушу Генпрокуратура обратилась к желающим купить билеты в Шушу.
Происшествия
27 июля 2022 г. 12:09
Генпрокуратура обратилась к желающим купить билеты в Шушу

Генпрокуратура обратилась к желающим купить билеты в Шушу.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, в последнее время в социальных сетях увеличилось количество сообщений о том, что некоторые туристические компании, злоупотребляя патриотическими чувствами людей, организовывают незаконные туры в направлении Баку-Шуша.

Было отмечено, что многие из этих компаний работают через социальные сети, поэтому информация о наличии офисов по каким-либо адресам не отражается в объявлениях.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала генеральной прокуратуры:

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq Şuşaya bilet almaq istəyən şəxslərə müraciət edib

Самое читаемое

Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
21 июля 2022 г. 02:54
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
21 июля 2022 г. 11:54
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
21 июля 2022 г. 15:32
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi