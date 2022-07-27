Генпрокуратура обратилась к желающим купить билеты в Шушу

Генпрокуратура обратилась к желающим купить билеты в Шушу.

Генпрокуратура обратилась к желающим купить билеты в Шушу.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, в последнее время в социальных сетях увеличилось количество сообщений о том, что некоторые туристические компании, злоупотребляя патриотическими чувствами людей, организовывают незаконные туры в направлении Баку-Шуша.

Было отмечено, что многие из этих компаний работают через социальные сети, поэтому информация о наличии офисов по каким-либо адресам не отражается в объявлениях.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала генеральной прокуратуры: