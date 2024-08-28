Генпрокуратура: Тиражирование субъектами медиа недостоверной информации влечет за собой ответственность

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала представителей медиа не тиражировать недостоверную и неуточненную в официальных источниках информацию.

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала представителей медиа не тиражировать недостоверную и неуточненную в официальных источниках информацию.

Как сообщает Report, в ведомстве также напомнили, что подобные действия влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством.

"Некоторые медиа ранее распространили информацию о том, что Генеральная прокуратура Азербайджана якобы не рассматривает жалобы гражданина Фирдовси Велиева о присвоении другим гражданином транспортного средства, находящегося на балансе его компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец фармацевтической компании Фирдовси Велиев обратился в правоохранительные органы с жалобой о том, что гражданин по имени Хаям Рагимов, также занимающийся фармацевтической деятельностью в городе Геранбой, не возвращает ему автомобиль комании, несмотря на то, что срок действия выданной второму доверенности истек. Также отмечается, что конфликт между сторонами возник в сентябре 2022 года.

"По итогам расследования, проведенного в прокуратуре Геранбойского района, обвинения не нашли подтверждения, в действиях ни одной из сторон не было выявлено состава преступления.

Кроме того, в главном управлении полиции города Гянджа было проведено расследование на основе заявления о том, что данный автомобиль управляется с поддельными госномерами. Однако и в этом случае не было выявлено каких-либо правонарушений", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Фирдовси Велиева приняли в органах прокуратуры и объяснили его права на обращение в суд с гражданским иском.