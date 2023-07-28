Генпрокуратура Азербайджана обратилась к СМИ

Генпрокуратура обратилась к средствам массововй информации.

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к средствам массовой информации (СМИ).

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в следственном управлении Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело по факту гибели от огнестрельного ранения жителя Кюрдамирского района Азера Гарашова 26 июля.

"Представителей СМИ и пользователей социальных сетей просят не распространять информацию об уголовном деле, которое находится на стадии расследования, без ссылки на официальные источники", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что инцидент произошел 26 июля в селе Пиракочя Кюрдамирского района. Азер Гарашов скончался от огнестрельного ранения. Первоначально сообщалось, что он покончил жизнь самоубийством.

Однако в ИВ Лянкяранского района сообщили, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.

Сегодня же стало известно, что в убийстве подозревается сын убитого.