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Генпрокуратура Азербайджана обратилась к СМИ

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к СМИ Генпрокуратура обратилась к средствам массововй информации.
Происшествия
28 июля 2023 г. 10:14
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к СМИ

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к средствам массовой информации (СМИ).

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в следственном управлении Генеральной прокуратуры расследуется уголовное дело по факту гибели от огнестрельного ранения жителя Кюрдамирского района Азера Гарашова 26 июля.

"Представителей СМИ и пользователей социальных сетей просят не распространять информацию об уголовном деле, которое находится на стадии расследования, без ссылки на официальные источники", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что инцидент произошел 26 июля в селе Пиракочя Кюрдамирского района. Азер Гарашов скончался от огнестрельного ранения. Первоначально сообщалось, что он покончил жизнь самоубийством.

Однако в ИВ Лянкяранского района сообщили, что инцидент произошел в результате неосторожного обращения с оружием.

Сегодня же стало известно, что в убийстве подозревается сын убитого.

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