Генпрокуратура обратилась к населению

Генпрокуратура призывает граждан страны обращаться на номер 961 по поводу противозаконных действий сотрудников прокуратуры

“Сall-центр” Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, доступный по номеру 961, и “Горячая линия” 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре функционируют круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджанской Республики, поступившая информация и обращения немедленно доводятся до сведения соответствующих управлений и отделов Генеральной прокуратуры с целью принятия необходимых мер.

Генпрокуратура призывает граждан страны обращаться на номер 961 по поводу противозаконных действий сотрудников прокуратуры и нарушений, допущенных в ходе предварительного следствия и оперативно-розыскных мероприятий, а по поводу фактов коррупции следует звонить на “Горячую линию”.