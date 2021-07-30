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Генпрокуратура обратилась к гражданам - ВИДЕО

Генпрокуратура обратилась к гражданам - ВИДЕО В целях предотвращения распространения пандемии и ее возможных последствий, по всей стране проводятся многоплановые мероприятия.
Происшествия
30 июля 2021 г. 15:31
Генпрокуратура обратилась к гражданам - ВИДЕО

В целях предотвращения распространения пандемии и ее возможных последствий, по всей стране проводятся многоплановые мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"К сожалению, нередки случаи использования сложившейся ситуации в личных целях. Органами прокуратуры осуществляются целенаправленные меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих права граждан.

Генеральная прокуратура призывает граждан сообщать о случаях выдачи гражданам поддельных документов, связанных с вакцинацией от коронавируса, результатами теста на COVID-19, обратившись на номер 961, "горячую линию" Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 161 и посредством страниц Генеральной прокуратуры в социальных сетях", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq vətəndaşlara müraciət edib - VİDEO

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