Генпрокуратура обратилась к гражданам - ВИДЕО

В целях предотвращения распространения пандемии и ее возможных последствий, по всей стране проводятся многоплановые мероприятия.

В целях предотвращения распространения пандемии и ее возможных последствий, по всей стране проводятся многоплановые мероприятия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"К сожалению, нередки случаи использования сложившейся ситуации в личных целях. Органами прокуратуры осуществляются целенаправленные меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушающих права граждан.

Генеральная прокуратура призывает граждан сообщать о случаях выдачи гражданам поддельных документов, связанных с вакцинацией от коронавируса, результатами теста на COVID-19, обратившись на номер 961, "горячую линию" Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре 161 и посредством страниц Генеральной прокуратуры в социальных сетях", - отмечается в сообщении.