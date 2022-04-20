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Генпрокуратура подготовила ролик о возможных мошенничествах при покупках онлайн

Генпрокуратура подготовила ролик о возможных мошенничествах при покупках онлайн Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к гражданам в связи с происходящими мошенничествами при онлайн покупках.
Происшествия
20 апреля 2022 г. 12:13
Генпрокуратура подготовила ролик о возможных мошенничествах при покупках онлайн

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к гражданам в связи с возможными мошенничествами при онлайн-покупках.

В поступившем в Report обращении из пресс-службы Генпрокуратуры, говорится:

«В целях обеспечения удовлетворенности граждан, а также осуществления просветительской работы по имеющим важное значение вопросам, пресс-служба Генеральной прокуратуры приняла решение подготовить и представить общественности под хэштегом #maariflənək просветительские видеоролики по волнующим граждан вопросам.

В представленном сейчас видео содержится информация о происходящих мошенничествах при онлайн покупках».

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Версия на азербайджанском языке Onlayn alış-veriş zamanı baş verən dələduzluqlarla bağlı vətəndaşlara müraciət edilib

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