Генпрокуратура подготовила ролик о возможных мошенничествах при покупках онлайн

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к гражданам в связи с происходящими мошенничествами при онлайн покупках.

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к гражданам в связи с возможными мошенничествами при онлайн-покупках.

В поступившем в Report обращении из пресс-службы Генпрокуратуры, говорится:

«В целях обеспечения удовлетворенности граждан, а также осуществления просветительской работы по имеющим важное значение вопросам, пресс-служба Генеральной прокуратуры приняла решение подготовить и представить общественности под хэштегом #maariflənək просветительские видеоролики по волнующим граждан вопросам.

В представленном сейчас видео содержится информация о происходящих мошенничествах при онлайн покупках».