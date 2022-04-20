Генпрокуратура подготовила ролик о возможных мошенничествах при покупках онлайн

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к гражданам в связи с возможными мошенничествами при онлайн-покупках.
В поступившем в Report обращении из пресс-службы Генпрокуратуры, говорится:
«В целях обеспечения удовлетворенности граждан, а также осуществления просветительской работы по имеющим важное значение вопросам, пресс-служба Генеральной прокуратуры приняла решение подготовить и представить общественности под хэштегом #maariflənək просветительские видеоролики по волнующим граждан вопросам.
В представленном сейчас видео содержится информация о происходящих мошенничествах при онлайн покупках».