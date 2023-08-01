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Генпрокуратура Азербайджана обратилась в ОЭСР и СЕ по поводу экологических преступлений Армении

Генпрокуратура Азербайджана обратилась в ОЭСР и СЕ по поводу экологических преступлений Армении В Генеральной прокуратуре Азербайджана продолжается расследование по информации о загрязнении Араза и Охчучая в приграничном с Республикой Армения регионе.
Происшествия
1 августа 2023 г. 15:51
Генпрокуратура Азербайджана обратилась в ОЭСР и СЕ по поводу экологических преступлений Армении

Генеральная прокуратура продолжает расследование по информациям загрязнения рек Араз и Охчучай в приграничной зоне с Республикой Армения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на структуру.

Интенсивное загрязнение трансграничного Охчучая на протяжении длительного времени крупным горнодобывающим предприятием Армении - Гараджанским медно-молибденовым и Гафанским горно-обогатительным комбинатами, а также строительство крупного металлургического завода в селе Ерасх (Араздейан) без проведения консультаций с азербайджанской стороной и нарушение норм охраны окружающей среды вызвало необходимость принятия дополнительных мер.

В связи с этим, Генеральный прокурор Азербайджанской Республики направил обращение в Организацию экономического сотрудничества и развития и Совет Европы.

В обращении упоминается важность соблюдения норм Конвенции ООН по охране трансграничных водотоков и международных озер, и Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо), предусматривающие обязательное соблюдение требований по охране окружающей среды, в том числе, норм правильной организации работы горнодобывающих предприятий. Также, подчеркнута важность сотрудничества с компетентными органами нашей страны в определении ущерба окружающей среде.

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Версия на английском языке Prosecutor General's Office appeals to OECD, CoE over Armenia's environmental crimes
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq Ermənistanın ekoloji cinayətləri barədə iki beynəlxalq təşkilata müraciət edib

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