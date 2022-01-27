Генпрокуратура: Обнаруженный мертвым командир взвода скончался от сердечной недостаточности

В прокуратуре Джульфинского района Нахчыванской АР проводится расследование в связи с обнаружением 27 января тела командира взвода одной из воинских частей Эшгина Этибар оглу Исмаиллы 1995 г.р. в его квартире в Джульфинском районе.

В прокуратуре Джульфинского района Нахчыванской АР проводится расследование в связи с обнаружением 27 января тела командира взвода одной из воинских частей Эшгина Этибар оглу Исмаиллы 1995 г.р. в его квартире в Джульфинском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия и тела с участием судебно-медицинского эксперта, а также провели другие необходимые мероприятия.

По предварительной информации, Эшгин Исмаиллы скончался от сердечной недостаточности.