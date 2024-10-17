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Генпрокуратура обнародовала сумму ущерба, нанесенного в результате ракетных ударов по Гяндже осенью 2020 года

Генпрокуратура обнародовала сумму ущерба, нанесенного в результате ракетных ударов по Гяндже осенью 2020 года 20:11
Происшествия
17 октября 2024 г. 20:53
Генпрокуратура обнародовала сумму ущерба, нанесенного в результате ракетных ударов по Гяндже осенью 2020 года

В результате ракетных ударов по городу Гянджа 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года причинен материальный ущерб на общую сумму 87 млн 710,196 тыс. манатов.

Как передает Report, об этом сообщил старший прокурор Следственного управления Генеральной прокуратуры Шахин Османов во время брифинга для СМИ, посвященного пятому ракетному обстрелу Гянджи 17 октября 2020 года.

По его словам, в результате армянских ракетных ударов по Гяндже ущерб в размере 14 млн 126,682 тыс. манат нанесен 21 объекту недвижимости, находящегося в государственной собственности, на 73 млн 237,362 тыс. манат - 3 565 физическим лицам. Кроме этого, 12 юридическим лицам был нанесен ущерб на общую сумму 346,151 тыс. манат.

Ш.Османов отметил, что армянские вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования в октябре 2020 года совершили террористические акты, нанеся удары ракетами типа "Смерч" и "Эльбрус" по незащищенным территориям, населенным пунктам и гражданскому населению, что привело к масштабным разрушениям, ранениям и гибели гражданских лиц.

В городе Гяндже в результате ракетных атак погибли 26 гражданских лиц, среди которых 10 мужчин, 10 женщин и 6 несовершеннолетних детей. Еще 175 человек получили ранения, из которых 61 - мужчина, 66 женщин и 48 детей.

По факту террористических атак генеральным прокурором Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело в отношении Арутюняна Араика Владимировича и других по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана.

В ходе расследования были проведены осмотры мест происшествий, судебно-медицинская экспертиза погибших, а также собраны медицинские заключения о телесных повреждениях, полученных пострадавшими. Приняты решения о признании пострадавших потерпевшими и проведены другие следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Gəncəyə edilən raket hücumları nəticəsində dəymiş ziyanın məbləği açıqlanıb

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