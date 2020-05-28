​Генпрокуратура об убийстве в Гяндже

В результате безотлагательных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками городской прокуратуры и полиции Гянджи, 26 мая был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в умышленном убийстве Асима Юсубова его знакомый, ранее судимый Ильхам Мамедов (1960 г.р.)

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, И.Мамедов во время допроса в присутствии защитника признался, что совершил преступление в ходе конфликта на почве межличностных отношений.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, что 26 мая в районе 8 часов по адресу город Гянджа, улица Тебриз, 48, где проживал житель города Асим Юсубов (1959 г.р.), было обнаружено его тело со следами ран, характерных при нанесении колюще-режущими предметами. В Гянджинской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.