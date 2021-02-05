Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию.

Как стало известно Report из пресс-службы Генпрокуратуры, Рустамова Афсана Сулейман гызы на своей странице в социальной сети facebook разместила видеозапись женщины по имени Рена Кязымова, которая сообщила, что ее двое детей пропали без вести в Отечественной войне, и призвала оказать помощь этой женщине, отмечавшей о том, что не может получить известие о своих детях.

При проверке информации, размещенной А. Рустамовой на своей странице в соцсети, было выявлено нарушение положений закона Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" и требований законодательства об административных правонарушениях.

А.Рустамова была приглашена в Генпрокуратуру и официально предупреждена о том, что в случае продолжения незаконного распространения необоснованной конкретными фактами информации, в отношении нее будут приняты меры, предусмотренные законодательством, включая уголовную ответственность.