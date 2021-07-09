Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции

9 июля около 11:00 поступила информация о том, что начальник 4-го Отдела Бинагадинского районного управления полиции города Баку полковник-лейтенант полиции Рахиб Мирзоев покончил с собой в комнате отдыха, выстрелив в область сердца из табельного оружия.

9 июля около 11:00 поступила информация о том, что начальник 4-го Отдела Бинагадинского районного управления полиции города Баку полковник-лейтенант полиции Рахиб Мирзоев покончил с собой в комнате отдыха, выстрелив в область сердца из табельного оружия.

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана в ответ на запрос Report сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного управления Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Общественности будет предоставлена подробная информация в ближайшее время.