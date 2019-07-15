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Генпрокуратура о причине инцидента во Дворце шекинских ханов

Генпрокуратура о причине инцидента во Дворце шекинских ханов

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с инцидентом перед Дворцом шекинских ханов.

В заявлении, поступившем в Report из ведомства, говорится: 

"В результате неожиданного падения ветвей, отломившихся от дерева на территории Дворца шекинских ханов, 19 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

В связи со случившимся сотрудники районной прокуратуры и эксперты соответствующих министерств осмотрели место происшествия, были взяты образцы упавших ветвей и другие представляющие значимость вещественные доказательства, получено первое заключение экспертов.

Согласно предварительному заключению специалистов, причиной отлома ветвей от ствола дерева стала неблагоприятная погода. С утра 14 июля и в течение 3 часов был непрекращающийся дождь. Выпало 54% месячной нормы осадков (32 мм).

Предварительная проверка показала, что отломившаяся от дерева основная ветвь была здоровой, не подверглась высыханию и каким-либо физическим воздействиям".

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