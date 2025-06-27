Генпрокуратура о пожаре в "Азербайджанфильм": административное здание получило повреждения, склад разрушен

Генпрокуратура о пожаре в "Азербайджанфильм": административное здание получило повреждения, склад разрушен

Управление криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры расследует причины взрыва на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

Согласно заявлению, сотрудники управления совместно со специалистами МЧС и Центра судебной экспертизы Минюста провели осмотр места происшествия. Для установления причин инцидента назначены экспертизы, выполнены необходимые неотложные процессуальные действия.

"Предварительное расследование показало, что взрыв с последующим пожаром произошел в складском помещении для хранения пиротехнических средств. В результате происшествия одноэтажное строение было полностью разрушено, также повреждены окна административного здания киностудии и некоторых квартир в близлежащем жилом доме. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет", - добавили в Генпрокуратуре.