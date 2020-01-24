Генпрокуратура Азербайджана: Никаких пыток к Илькину Сулейманову не применялось

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с утверждениями Алибабы Рзаева, - адвоката Илькина Сулейманова, обвиняемого в умышленном убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе.

В заявлении, поступившем в Report из пресс-службы структуры, говорится:

"Ввиду того, что утверждения Алибабы Рзаева, - адвоката Илькина Сулейманова, обвиняемого в умышленном убийстве жительницы села Дондар Гушчу Товузского района 10-летней Нармин Гулиевой о насильственном принуждении его подзащитного к признательным показаниям во время следствия не соответствуют действительности, мы их категорически опровергаем.

Подозреваемый Илькин Сулейманов на допросе, где участвовал и его адвокат, полностью признался в содеянном. В частности, при проведении процессуально-следственных действий было обеспечено участие его защитника и понятых, кроме того, при обследовании судмедэкспертами и при поступлении в следственный изолятор №1 на теле И.Сулейманова не было обнаружено травм или следов травм.

До поступления в следственный изолятор и в последующий период от И.Сулейманова не поступало жалоб на пытки или другое жестокое, бесчеловечное или уничижительное обращение в отношении него.

Озвучивание юридически никак не обоснованных высказываний отдельно взятыми лицами в период, когда по уголовному делу проводятся интенсивные следственные действия, недопустимо. Это оценивается как давление на следствие по уголовному делу путем формирования ложного мнения у общественности, что противоречит интересам следствия".