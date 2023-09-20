Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению

Как и во время 44-дневной Отечественной войны, незаконные армянские вооруженные формирования продолжают наносить террористические атаки. Объектами нападения по-прежнему остаются мирные жители, гражданская инфраструктура и жилые дома.

Как и во время 44-дневной Отечественной войны, незаконные армянские вооруженные формирования продолжают совершать террористические акты.

Объектами нападения по-прежнему остаются мирные жители, гражданская инфраструктура и жилые дома.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявил старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.

По его словам, 19 сентября в результате террористического акта, совершенного незаконными вооруженными силами Армении, погибли 2 сотрудника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, которые работали на строительстве дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях.

"В результате террористического акта 4 сотрудника полиции, которые не участвовали ни в каких военных операциях, а были направлены для восстановления общественного порядка в указанном районе, также подорвались на мине. В результате терактов, совершенных вчера подразделениями ВС Армении, незаконно созданных в Карабахском регионе Азербайджана, погибли 2 мирных жителя - Видади Фархадов (1967 г.р.), работавший инженером жилищно-коммунальной и ремонтной службы в Шуше, а в Агдамском районе была совершена попытка умышленного убийства оператора экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы, Мехмана Гасанова (1992 г.р.). Все это свидетельствует о том, что незаконные вооруженные силы Армении продолжают совершать террористические акты против мирного населения, как это было и в предыдущий период", - подчеркнул К. Зейналов.