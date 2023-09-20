О нас

Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению

Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению Как и во время 44-дневной Отечественной войны, незаконные армянские вооруженные формирования продолжают наносить террористические атаки. Объектами нападения по-прежнему остаются мирные жители, гражданская инфраструктура и жилые дома.
Происшествия
20 сентября 2023 г. 11:00
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению

Как и во время 44-дневной Отечественной войны, незаконные армянские вооруженные формирования продолжают совершать террористические акты.
Объектами нападения по-прежнему остаются мирные жители, гражданская инфраструктура и жилые дома.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга заявил старший прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Кянан Зейналов.

По его словам, 19 сентября в результате террористического акта, совершенного незаконными вооруженными силами Армении, погибли 2 сотрудника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, которые работали на строительстве дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях.

"В результате террористического акта 4 сотрудника полиции, которые не участвовали ни в каких военных операциях, а были направлены для восстановления общественного порядка в указанном районе, также подорвались на мине. В результате терактов, совершенных вчера подразделениями ВС Армении, незаконно созданных в Карабахском регионе Азербайджана, погибли 2 мирных жителя - Видади Фархадов (1967 г.р.), работавший инженером жилищно-коммунальной и ремонтной службы в Шуше, а в Агдамском районе была совершена попытка умышленного убийства оператора экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы, Мехмана Гасанова (1992 г.р.). Все это свидетельствует о том, что незаконные вооруженные силы Армении продолжают совершать террористические акты против мирного населения, как это было и в предыдущий период", - подчеркнул К. Зейналов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Prosecutor General’s Office: Illegal Armenian armed formations again target civilians
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Qanunsuz erməni birləşmələri yenə də mülki şəxsləri hədəfə alır"

Другие новости из категории

В Баку водитель мотоцикла врезался в бордюр
В Баку водитель мотоцикла врезался в бордюр
20 сентября 2023 г. 10:17
В Нахчыване проходит церемония прощания с сержантом Алескером Алескеровым, погибшим в ДТП в Физули
ФотоВ Нахчыване проходит церемония прощания с сержантом Алескером Алескеровым, погибшим в ДТП в Физули
20 сентября 2023 г. 10:13
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 19:50
Армяне обстреляли Шушу, есть погибший
Армяне обстреляли Шушу, есть погибший
19 сентября 2023 г. 17:40
Опубликованы фото сотрудников ГААДА, погибших в результате теракта в Ходжавенде
Опубликованы фото сотрудников ГААДА, погибших в результате теракта в Ходжавенде
19 сентября 2023 г. 15:39
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
В Астаре обрушилась дорога, соединяющая несколько сел
ФотоВ Астаре обрушилась дорога, соединяющая несколько сел
19 сентября 2023 г. 12:55
Обнародованы кадры с места подрыва на мине транспортного средства в Ходжавенде
ФотоОбнародованы кадры с места подрыва на мине транспортного средства в Ходжавенде
19 сентября 2023 г. 12:14
Азерэнержи: Погибшие в Лачыне не являются нашими сотрудниками
"Азерэнержи": Погибшие в Лачыне не являются нашими сотрудниками
19 сентября 2023 г. 11:04
В Сумгайыте задержан подозреваемый в краже оптического кабеля
В Сумгайыте задержан подозреваемый в краже оптического кабеля
19 сентября 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi