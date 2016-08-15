​Генпрокуратура: Натик Джафаров нанес государству ущерб, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Азербайджана распространила официальную информацию об аресте экономиста Натика Джафарова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении по тяжким уголовным делам Генпрокуратуры по материалам, поступившим в Генпрокуратуру из министерств Финансов и Юстиции по фактам правонарушений, выявленных в деятельности ряда НПО, филиалов и представительств зарубежных НПО.

По решению суда, сотрудники министерств Финансов и Налогов и специалисты Совета господдержки неправительственных организаций проверили поступившую из госорганов информацию о легализации Джафаровым Натиком Мехман оглу приобретенных преступным путем денег, также был выполнен ряд следственных действий.

Как заявили в Генпрокуратуре, в своих показаниях Натик Джафаров признался, что не зарегистрировал грантовые контракты в соответствующих органах исполнительной власти и распорядился о трате полученных по грантам денег, приобретенных с помощью друга, являвшегося на тот момент сопредседателем Движения РЕАЛ Ильгара Мамедова.

По решению суда в отношении Н.Джафарова принята мера наказания в виде ареста с учетом подозрений на совершение действий, предусмотренных ст. 192.1 (незаконное предпринимательство) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями).

На данный момент в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры следствие по уголовному делу продолжается.