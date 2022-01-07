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Генпрокуратура: Начато расследование в связи с вырубкой экс-депутатом деревьев в Баку

Генпрокуратура: Начато расследование в связи с вырубкой экс-депутатом деревьев в Баку Начато расследование по факту вырубки деревьев в Баку бывшим депутатом Милли Меджлиса, владельцем компании "Штутгарт" Нариманом Алиевым.
Происшествия
7 января 2022 г. 13:15
Генпрокуратура: Начато расследование в связи с вырубкой экс-депутатом деревьев в Баку

Начато расследование по факту вырубки деревьев в Баку бывшим депутатом Милли Меджлиса, владельцем компании "Штутгарт" Нариманом Алиевым.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что на основании поступивших в Министерство экологии и природных ресурсов материалов по факту вырубки деревьев по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Алескера Гаибова, 10C, в Управлении по делам исполнения наказаний Генеральной прокуратуры проводится расследование.

Н.Алиев был депутатом Милли Меджлиса IV и V созывов. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что он срубил в Баку 37 деревьев, а уволенным сотрудникам не выплатил зарплату.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Sabiq deputatın Bakıda ağacları kəsdirməsi ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb"

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