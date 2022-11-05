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Генпрокуратура начала расследование в отношении следователей МЧС

Генпрокуратура начала расследование в отношении следователей МЧС В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре начато расследование в отношении двух следователей Оперативно-следственного управления МЧС - Заура Исламова и Руфата Нуриева.
Происшествия
5 ноября 2022 г. 14:33
Генпрокуратура начала расследование в отношении следователей МЧС

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре начато расследование в отношении двух следователей Оперативно-следственного управления МЧС - Заура Исламова и Руфата Нуриева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечено, что в МЧС поступили жалобы в отношении указанных сотрудников. В связи с этим в министерстве было проведено разбирательство, собранные материалы направлены на рассмотрение в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Оба сотрудника были приглашены в управление, в настоящее время в их отношении проводятся расследования.

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