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Генпрокуратура: Лицо, нанесшее ножевые ранения полицейским, находилось в розыске

Генпрокуратура: Лицо, нанесшее ножевые ранения полицейским, находилось в розыске 12 февраля, сержанты полиции отдельного полка быстрого реагирования МВД Эльданиз Мамедов, 1990 года рождения, и Джошгун Мамедли, 1992 года рождения, при исполнении служебных обязанностей получили колото-резаные раны.
Происшествия
13 февраля 2022 г. 18:26
Генпрокуратура: Лицо, нанесшее ножевые ранения полицейским, находилось в розыске

В ходе предварительного расследования, проведенного в связи с тем, что 12 февраля сержанты Полка оперативной полиции МВД Эльданиз Мамедов (1990 г.р.) и Джошгун Мамедли (1992 г.р.) при исполнении служебных обязанностей получили колото-резаные ранения, было установлено, что Бабаев Айдын Талех оглы (1994 г.р.), который в тот же день примерно в 17 часов после избиения знакомой ранил себя ножом и скрылся с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые пришли к нему домой и попытались привести его в отдел полиции и ранил ножом обоих полицейских, а затем скрылся с места происшествия.

Как передает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, местонахождение Айдына Бабаева установлено в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Сабаильского районного управления полиции 13 февраля в 12 часов, последний был обезврежен и убит. при попытке оказать вооруженное сопротивление. Он сказал полицейским, что подорвет себя и их ручной гранатой, которую незаконно хранил.

При осмотре места происшествия сотрудники прокуратуры обнаружили принадлежавшие А.Бабаеву гранату, пистолет LLama cal 32 и запал Ф-1, наркотическое вещество в правом боковом кармане шорт, 4 гильзы - одну в доме, а три - во дворе дома, они были изъяты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Следствие также установило, что А.Бабаев был объявлен в розыск в связи с возбуждением в Сабаильском РУП уголовного дела по статье УК 221.1.

Следственному управлению Генеральной прокуратуры поручено расследование уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Polis əməkdaşlarını bıçaqlayan silahlı şəxs axtarışda imiş

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