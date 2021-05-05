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Уголовное дело воевавшего в Карабахе ливанского наемника передано в суд

Уголовное дело воевавшего в Карабахе ливанского наемника передано в суд Генпрокуратура и СГБ Азербайджана распространили совместное заявление
Происшествия
5 мая 2021 г. 15:21
Уголовное дело воевавшего в Карабахе ливанского наемника передано в суд

Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджана, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджана.

"Под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне за освобождение территорий Азербайджанской Республики и восстановление ее территориальной целостности была достигнута победа, ставшая символом национальной гордости нашего могучего народа. Осознав свое бессилие перед нашими вооруженными силами, военно-политическое руководство Армении, в нарушение основных норм и принципов международного права наряду с различными преступлениями совершало многочисленные провокации против нашей армии и мирного населения, используя в рядах своей армии наемников.

Так, расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджанской Республики в составе организованной группы, завершилось", - говорится в заявлении.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года Эулджекджиян Викен Абрахамович, 1979 г.р., гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута, первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливанской Республики, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

Викен Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджанской Республики, с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Республики. Азербайджана.

Викену Эулджекджиану было предъявлено обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

5 мая 2021 года обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено и направлено в суд для рассмотрения.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Prosecutor General's Office, State Security Service issue joint statement
Версия на азербайджанском языке Qarabağda döyüşən livanlı muzdlu terrorçunun cinayət işi məhkəməyə göndərilib

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