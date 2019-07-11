Генпрокуратура и Пенитенциарная служба распространили заявление в связи со смертью арестованного из-за событий в Гяндже

Генпрокуратура и Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, в совместной информации говорится:

"Из-за подозрений в совершений теракта 3 июля 2018 года в Гяндже в составе организованной преступной группировки, действий, направленных на насильственный захват власти и совершении других государственных преступлений ранее трижды судимый Гурбанов Айдын Фархад оглу 1967 г.р. был привлечен 30 июля 2018 года в качестве подозреваемого по статье 228.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой) УК АР, арестован по решению суда и размещен в следственном изоляторе Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

В ходе следствия на основе показаний племянника (сын сестры) Гамлета Абдуллаева в доме А.Гурбанова был произведен обыск по решению суда. В ходе обыска были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства различное оружие и боеприпасы.

В связи с болезнью А.Гурбанов 15 марта 2019 года был переведен в лечебницу Пенитенциарной службы, где проходил интенсивное лечение, но, несмотря на это, скончался 9 июля.

В некоторых СМИ прошла информация о том, что он якобы умер в результате пыток, что не соответствует действительности. В периоды пребывания в следственном изоляторе и лечебнице от него самого или родственников не поступало никаких обращений касательно применения к нему пыток. Во время обследований, прохождения лечения, а также после смерти на его теле не было обнаружено каких-либо повреждений или следов травм".