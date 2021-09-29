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Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине

Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине Пресс-службы Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел распространили совместную информацию.
Происшествия
29 сентября 2021 г. 16:18
Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине
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Пресс-службы Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"30 июля в районное отделение полиции поступила информация о том, что жители Дашкесанского района - Гисмат Байрамов (2010 г.р.) и Ульфат Рустамов (2000 г.р.) пропали без вести. На основании полученной информации были проведены интенсивные оперативно-розыскные мероприятия.

Согласно информации, поступившей в районную прокуратуру 24 сентября 2021 года, на заминированной врагом территории на хребте Муровдаг Гёйгёль-Кяльбаджарского района, по предварительным данным, были обнаружены фрагменты тел подорвавшихся на мине Гисмата Байрамова и Ульфата Рустамова.

Для определения принадлежности обнаруженных фрагментов тел Гисмату Байрамову и Ульфату Рустамову была назначена судебно-генетическая экспертиза.

По данному факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

О результатах будет дана дополнительная информация.

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Версия на английском языке Prosecutor-General's Office, Interior Ministry issue joint statement on missing Dashkasan residents
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq və DİN Daşkəsən sakinlərinin minaya düşməsi ilə bağlı birgə məlumat yayıb

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