Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине

Пресс-службы Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел распространили совместную информацию.

Пресс-службы Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел распространили совместную информацию.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"30 июля в районное отделение полиции поступила информация о том, что жители Дашкесанского района - Гисмат Байрамов (2010 г.р.) и Ульфат Рустамов (2000 г.р.) пропали без вести. На основании полученной информации были проведены интенсивные оперативно-розыскные мероприятия.

Согласно информации, поступившей в районную прокуратуру 24 сентября 2021 года, на заминированной врагом территории на хребте Муровдаг Гёйгёль-Кяльбаджарского района, по предварительным данным, были обнаружены фрагменты тел подорвавшихся на мине Гисмата Байрамова и Ульфата Рустамова.

Для определения принадлежности обнаруженных фрагментов тел Гисмату Байрамову и Ульфату Рустамову была назначена судебно-генетическая экспертиза.

По данному факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

О результатах будет дана дополнительная информация.