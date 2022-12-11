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Генпрокуратура и МВД распространили информацию в связи с массовой дракой в Гяндже

Генпрокуратура и МВД распространили информацию в связи с массовой дракой в Гяндже Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместную информацию в связи с произошедшей в городе Гяндже массовой дракой, в результате которой один человек был застрелен, двое получили ножевые ранения.
Происшествия
11 декабря 2022 г. 21:54
Генпрокуратура и МВД распространили информацию в связи с массовой дракой в Гяндже

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместную информацию в связи с произошедшей в городе Гяндже массовой дракой, в результате которой один человек был застрелен, двое получили ножевые ранения.

Как передает Report со ссылкой на сообщение ведомств, 11 декабря около 20:00 поступила информация об умышленном убийстве в городе Гяндже Али Байрамова, 1980 года рождения.

В ходе предварительного расследования возникли основательные подозрения в том, что во время спора между четырьмя лицами Али Байрамов, 1980 года рождения, и его сын Айхан Байрамов (2000) нанесли ножевые ранения знакомым - Ниязи и Кямалу Байрамовым 1994 и 1986 года рождения соответственно, а последний в ответ на это убил Али Байрамова выстрелом из огнестрельного оружия.

Сотрудники прокуратуры и полиции произвели осмотр места происшествия и тела с участием судебно-медицинского эксперта.

Ниязи и Кямал Байрамовы были госпитализированы, их лечение продолжается в стационаре.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq və DİN Gəncədəki kütləvi dava ilə bağlı birgə məlumat yayıb

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