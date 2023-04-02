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Генпрокуратура и МВД раскрыли преступление 19-летней давности

Генпрокуратура и МВД раскрыли преступление 19-летней давности Генеральная прокуратура и МВД Азербайджана раскрыли преступление, совершенное 19 лет назад.
Происшествия
2 апреля 2023 г. 17:17
Генпрокуратура и МВД раскрыли преступление 19-летней давности

Генеральная прокуратура и МВД Азербайджана раскрыли преступление, совершенное 19 лет назад.

Как передает Report, об этом говорится в совместной информации двух ведомств.

Подчеркивается, что на основании информации, поступившей в рамках расследования в Следственном управлении Генпрокуратуры по уголовному делу в связи с другим преступлением, был установлен факт убийства, совершенного 19 лет назад.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов прокуратуры и внутренних дел, возникли обоснованные подозрения в том, что Дурсун Набиев, 1981 года рождения, в 2004 году на территории села Пойлу Агстафинского района убил женщину, личность которой в настоящее время неизвестна следствию, в ходе возникшей между ними на почве личных отношений ссоры, нанеся ей ножевые ранения и закопал тело.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Дурсун Набиев задержан в качестве подозреваемого по делу.

В настоящее время предварительное расследование продолжается.

Лиц, обладающих какой-либо информацией, которая может способствовать установлению личности потерпевшей, включая проживающих на указанной территории, тех, у кого есть без вести пропавшие близкие в возрасте 35-40 лет, просят обратиться в Колл-центр "961" Генпрокуратуры, по номеру (012) 361-14-07 или адресу электронной почты [email protected], через страницы прокуратуры в социальных сетях (instagram, facebook, telegram, twitter), а также обратиться в полицию по номеру 102.

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Версия на азербайджанском языке 19 il əvvəl qətlə yetirilmiş qadının cinayət işi üzrə şübhəli şəxs saxlanılıb

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