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Генпрокуратура и МВД предупредили граждан

Генпрокуратура и МВД предупредили граждан Генпрокуратура и МВД предостерегли граждан от поездок на освобожденные от оккупации территории.
Происшествия
28 ноября 2020 г. 18:36
Генпрокуратура и МВД предупредили граждан

Генпрокуратура и МВД предостерегли граждан от поездок на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report, что в сообщении говорится:

"Победоносная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила территории, долгое время находившиеся под вражеской оккупацией. Понятно стремление граждан, которые долгие годы жили с тоской по родине, поехать на освобожденные от оккупации земли. Но некоторые граждане совершают поездки на эти территории, игнорируя предупреждения.

Так, 28 ноября граждане Ш.Гаджиев, Ф.Гаджиев, З.Адильзаде и З.Гусейнов на автомобиле марки "Toyota Land Cruizer" (90-BL-558), проигнорировав знак, указывающий на заминированную местность между селами Горган и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, продолжили путь и в результате погибли, подорвавшись на противотанковой мине. Еще раз предупреждаем население и просим с учетом опасности без соответствующего разрешения, до полной очистки от мин и других неразорвавшихся боеприпасов не совершать поездки на эти территории".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq və və Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq etdi

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