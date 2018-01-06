Генпрокуратура и МЧС распространили совместное заявление в связи с пропавшими альпинистами

Баку. 6 января. REPORT.AZ/В связи с поступившей 27 декабря информации о пропаже без вести поднимающихся 23 декабря в направлении пика "Туфандаг" на территории национального парка "Шахдаг" трех членов клуба экстремальных и воздушных видов спорта "Гилавар" Намина Буньятова 1983 г.р., Бабура Гусейнова 1990 г.р. и Фариды Джабраилзаде 1991 г.р. министерствами по чрезвычайным ситуациям и экологии и природных ресурсов, Государственной пограничной службой начаты поиски с применением вертолета.

Как сообщает Report, согласно совместному заявлению пресс-службы Генпрокуратуры Республики и МЧС, предварительное расследование установило, что Н.Буньятов, Б.Гусейнов и Ф.Джабраилзаде 23 декабря в 14:00 с целью подъема на пик "Туфандаг" прошли через проходной пункт "Хыналыг" национального парка "Шахдаг" в селе Хыналыг Губинского района.

В связи с возникновением большого количества подозрений о не должном выполнении своих обязанностей ответственными лицами в связи с контролем за следованием требованиям закона по использованию особо охраняемых природных зон и объектов, соответствию специализации, опыта и подготовки названных альпинистов данному походу, соответствию погодных условий для подъема на пик горы, избранию маршрута и мерам безопасности по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по уголовному делу в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Несмотря на сложности из-за горной местности и неблагоприятных погодных условий МЧС, МЭПР и ГПС продолжают интенсивные поиски.