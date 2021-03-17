Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве

Генпрокуратура просит не ссылаться на недостоверную информацию в СМИ

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с арестом Национального героя, генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акберова.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, по факту умышленного убийства 1 июня 2001 года в столице Украины, Киеве, гражданина Азербайджана Алиева Эльчина Фадай оглу (1971 г.р.) в органах прокуратуры Украины по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, проведен ряд следственных мероприятий, в 2003 году на основании подозрения в том, что преступление было совершено гражданином Азербайджана, уголовное дело было направлено в Азербайджан.

Ряд следственных действий был проведен в (прежнем) Управлении по расследованию особо тяжких преступлений Военной и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, но производство по уголовному делу приостановили, так как не было установлено лицо, которое должно быть привлечено в качестве обвиняемого.

После повторного изучения уголовного дела в Генеральной прокуратуре в 2020 году производство по уголовному делу было возобновлено, в Следственном управлении Генпрокуратуры проведены многочисленные следственные действия, собраны достаточные доказательства по делу, установлены обоснованные подозрения в том, что гражданин Азербайджана Ровшан Тельман оглу Акберов, 1965 года рождения, в ночь с 31.05.2001 года на 01.06.2001 года, после банкета в кафе "Сикора" (ул. Дегтярева, 7) в Киеве на почве мелкого конфликта, возникшего между ним и Алиевым Эльчином Фадай оглу, умышленно убил последнего, нанеся ему ранение в область сердца колюще-режущим предметом.

15 марта 2021 года Ровшан Акберов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (намеренное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК АР, ему предъявлено обвинение по этим статьям. По представлению Генеральной прокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Генеральная прокуратура просит не ссылаться на недостоверную информацию в средствах массовой информации.