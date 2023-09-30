Генпрокуратура: Давит Бабаян и Лева Мнацаканян привлечены к ответственности

По фактам совершения членами армянских вооруженных формирований преступлений против мира и человечности, военных и других тяжких преступлений в отношении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, находящихся в плену, и гражданских и иных

По фактам совершения членами армянских вооруженных формирований преступлений против мира и человечности, военных и других тяжких преступлений в отношении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, находящихся в плену, и гражданских и иных лиц, охраняемых международным гуманитарным правом, органы прокуратуры Азербайджанской Республики продолжают расследование в рамках уголовных дел по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что Бабаян Давит Климович, родившийся в 1973 году в городе Ханкенди, который в 2013-2023 годах занимал "должности заместителя руководителя Аппарата президента, помощника президента по внешнеполитическим вопросам, министра иностранных дел и помощника президента по особым поручениям" сепаратистской структуры во время 44-дневной Отечественной войны, а также в период антитеррористических мероприятий, проводимых с целью восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, обеспечения безопасности населения, в преступном сговоре с другими "руководящими должностными лицами" занимался распространением вражды и ненависти, координировал деятельность террористических группировок, в том числе организацию обстрела баллистическими ракетами 17 октября 2020 года города Гянджи Азербайджанской Республики, повлекшего гибель и ранения большого количества мирных жителей.

Отмечено, что 28 октября 2020 года в отношение Давита Бабаяна было возбуждено уголовное дело по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны), 32.3, 114.1 (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных операциях), 32.3, 116.0.1, 32.3, 116.0.6, 32.3, 116.0.7, 32.3, 116.0.8, 32.3, 116.0.9, 32.3, 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2-й (бездействие или отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта), 32.3, 214.2.1, 32.3, 214.2.3, 32.3, 214.2.4 (организация терроризма), 283.2.1, 283.2.3 (разжигания национальной вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, он был объявлен в международный розыск.

29 сентября текущего года Д.Бабаян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики, представлен следствию и ему предъявлено обвинение по указанным статьям.

Кроме того, следствием установлено, что бывший военнослужащий Республики Армения Мнацаканян Лева Генрихович, родившийся в 1965 году в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики, который в 2015-2018 годах работал "министром обороны" сепаратистского режима, а также являлся членом незаконной вооруженной группировки, действовавшей на территории Азербайджанской Республики, вместе с лицами, с которыми он вступил в преступный сговор, 8 мая 2002 года взял в плен Мамедова Ильхама Юсиф оглу и других азербайджанцев на территории села Алханлы Физулинского района. Пленные подвергались многочисленным пыткам в расположенной в городе Физули воинской части.

8 ноября 2006 года в отношении Левы Мнацаканяна было возбуждено уголовное дело по статье 113 (пытка) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и 14 ноября того же года он был объявлен в международный розыск.

29 сентября текущего года Л.Мнацаканян был задержан при попытке пересечь погранично-пропускной пункт "Лачын" и передан следствию, в тот же день ему было предъявлено обвинение по указанной статье.

Решение суда об избрании в отношении обоих лиц меры пресечения в виде заключения под стражу было приведено в исполнение и они были отправлены в Следственный изолятор Службы государственной безопасности.

В настоящее время по уголовным делам продолжаются необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия.